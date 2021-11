Pottschach: Kinderfeuerwehr aus der Taufe gehoben

Keine großen Sorgen um den Nachwuchs muss man sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Pottschach machen. Hier gibt es seit kurzem nämlich neben der Jugendfeuerwehr auch eine Kinderfeuerwehr. Mitmachen können dabei Kids im Alter zwischen acht und zehn Jahren.

Anstoß für die Gründung gab der Landesfeuerwehrverband, der die Niederösterreichische Kinderfeuerwehr ins Leben rief. „Man verliert in diesem Alter viele Kinder an andere Vereine wie den Musik- oder Fußballverein. Außerdem hat man vor allem in den letzten Tagen gesehen, wie wichtig die Feuerwehr ist“, erzählt Kommandant Josef Teix im Gespräch mit der NÖN. In Pottschach bekam die Gründung der Kinderfeuerwehr glücklicherweise eine gewisse Eigendynamik. Vor allem das Ferienspiel habe bei vielen Kindern das Interesse geweckt. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut ankommt“, freut sich Teix.

Kameradschaft und Zusammenarbeit fördern

Ziel der Kinderfeuerwehr ist es nicht nur, den Kids das Feuerwehrwesen auf eine spielerische Art und Weise näher zu bringen. Auch die Kameradschaft, die Teamfähigkeit sowie Freundschaften sollen dabei gefördert werden. Alle zwei Wochen treffen die derzeit sieben Kinder für eine Stunde aufeinander, um spielerische Übungen mit ihrer Betreuerin Bettina Enk zu machen. „Wir bauen mit den Geräten der Feuerwehr beispielsweise ein Maxerl oder spielen Memory mit Abbildungen von Gerätschaften der Feuerwehr“, gibt sie Einblicke in die Übungsstunden.

Um die Kameradschaft zwischen Kinder- und Feuerwehrjugend zu stärken, wird hin und wieder auch hier zusammengearbeitet. „Die Übungen werden dann aber getrennt voneinander durchgeführt, da die Jugend schon mehr machen darf“, so Teix.

Wer mitmachen möchte, der kann sich auf der Homepage der Floriani unter www.ff-pottschach.at informieren.