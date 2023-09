Schwarzatal hat nun eine neue FPÖ-Ortsgruppe

Gelebt worden ist die Ortsgruppe in Natschbach-Loipersbach-Lindgrub bereits seit Jahren. „Jetzt haben wir es nach Statuten offiziell gemacht“, freut sich FPÖ-Gemeinderat Christian Rasner. Anfang September wurde im Rahmen eines Ortsparteitages einstimmig der Vorstand gewählt. Die Rolle des Obmannes wird dabei Werner Krammel übernehmen.

In den letzten Jahren habe man mit zahlreichen Aktionen - Champions League-Schnapsen, Gaudi Tage, Tankgutscheinaktion, usw. - bereits viele Ideen in die Tat umsetzen können. Diese Arbeit will die Ortsgruppe aber nun verstärken. So möchte sich Neo-Obmann Werner Krammel mehr um die Pensionisten kümmern und etwa Busreisen oder Ausflüge zu Heurigen organisieren. Zudem übernimmt er die Gratulationen bei Geburtstagen oder zu Hochzeitsjubiläen.

„Unser Ziel ist es, bis zu den Gemeinderatswahlen 2025 noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden und unsere Mandate weiter auszubauen. Auch da wird Werner in nächster Zeit verstärkt Zeit investieren“, erklärt Christian Rasner. Da Werner Krammel noch kein Mandat im Gemeinderat bekleide, könne er sich diesen Aufgaben verstärkt widmen.

Gratulationen zur nun offiziellen Gründung der Ortsgruppe kamen von FPÖ-Bezirksparteivorsitzenden und Landtagsabgeordnetem Jürgen Handler: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren und wünsche der Ortsgruppe viel Erfolg.“ Die Ortsgruppe umfasst die beiden Gemeinden Natschbach-Loipersbach-Lindgrub und Wartmannstetten.