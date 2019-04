„Hier parken Bäume – keine Autos!“ Mit dieser Botschaft meldete sich am Mittwochvormittag Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen NÖ, zum geplanten neuen Parkplatz in Mönichkirchen zu Wort. Weil in der Nähe der Liftstation auf einem Waldgrund 246 neue Stellplätze entstehen sollen, stiegen Bürger im Rahmen einer Initiative bereits auf die Barrikaden, die NÖN berichtete.

Von Helga Krismer und ihren Grünen gibt es für die Kritik der Bevölkerung Rückendeckung. Zum einen bemängelt Krismer, dass die Information über das Vorhaben „zu spät und zu spärlich“ bei den Bürgern angekommen sei. Zum anderen appellierte sie an die Verantwortlichen, sich alternative Verkehrsmodelle anzusehen und etwa an die Einführung von Skibussen zu denken.

Philipp Grabner Grünen-Landessprecherin Helga Krismer will in der kommenden Landtagssitzung einen Antrag einbringen.

Das Skigebiet habe „natürlich seine Berechtigung“, so die Landtagsabgeordnete und Klubobfrau, doch sollte man das Geld der Steuerzahler für „andere Varianten“ in die Hand nehmen. Krismer: „Nicht Euro, sondern Co2 ist die Währung, die hier eine Rolle spielt.“ Sie werde daher in der kommenden Landtagssitzung einen Antrag einbringen: „Es soll auf die Gesellschaft eingewirkt werden, von diesem Projekt Abstand zu nehmen und alternative Möglichkeiten zu prüfen“, so Krismer auf NÖN Neunkirchen-Nachfrage.

Gemeinderat stimmte mehrheitlich für die Umwidmung



Bürgermeister Andreas Graf (ÖVP), der mit den Initiatoren der Bürgerbewegung „Unser Mönichkirchen“ bereits mehrmals in Kontakt stand, verteidigte zuletzt gegenüber der NÖN die Vorgangsweise. Alle seien ausreichend informiert worden, es brauche den Parkplatz, um eine Entlastung herbeizuführen.

Von den Sachverständigen gab es grünes Licht, weswegen der Gemeinderat in der Vorwoche der Umwidmung mehrheitlich stattgab. Nur ein SPÖ-Gemeinderat enthielt sich, ein ÖVP-Vertreter stimmte dagegen. Laut der NÖ Bergbahnen wird der Bau des Parkplatzes rund zehn Wochen dauern.