Neunkirchen: Betonwüsten wird der Kampf angesagt

Kampf der Bodenversiegelung! Mehr Bäume, bessere Drainagen und mit Photovoltaik überdachte Parkplätze bei den Einkaufsmärkten – diese Vorhaben, für die aktuell noch die entsprechend verpflichtenden Gesetze fehlen, wollen die Grünen nicht nur in der Bezirkshauptstadt in den nächsten Jahren forcieren.

„Wenn man schon versiegeln muss, dann wenigstens mit Sinn“

In Neunkirchen wurde mit dem geplanten Bauvorhaben des Rewe-Konzerns an der B 17, wo ein BILLA, PENNY- und BIPA-Markt entstehen sollen (die NÖN berichtete bereits) auch gleich ein Beispiel genannt, wo solche Maßnahmen von Baubeginn an greifen sollten. „Wenn man schon versiegeln muss, dann wenigstens mit Sinn“, forderte Landessprecherin Helga Krimser deshalb bei ihrem Besuch in Neunkirchen begleitende Projekt-Maßnahmen, die den Wasserhaushalt nachhaltig regulieren und für ein besseres Mikroklima sorgen sollen.

„Die heißesten Flächen sind bei den Parkplätzen“

„Man sieht es ja mittlerweile jeden Sommer. Die heißesten Flächen in den Städten sind die Parkplätze bei den Einkaufsmärkten. Und wo halten sich die Menschen bei der Gluthitze meistens auf? Unter den Bäumen natürlich!“ Deshalb ist auch bei der Gesetzgebung die zukünftige Richtung für die Grünen klar festgelegt. „Baumpflanzungen, mehr Grün, entsprechende Schwammsysteme unter den Parkplätzen und überdachte Photovoltaikabstellflächen werden dabei das Gebot der Stunde sein“, erläuterte die Grüne-Landtagsabgeordnete. Die angekündigt hat, auch bei den Konzernen selbst mit ihren Anliegen vorsprechen zu wollen: Krismer wird in der nächsten Woche daher aktiv auf die zuständigen Handelsriesen zugehen und massiv Entsiegelungsmaßnahmen sowie mehr Bäume auf den Parkplätzen einfordern.

„Bei der Gestaltung der Parkplätze haben die Handelsriesen freie Hand, umso wichtiger ist für die Grünen in Niederösterreich aufzuzeigen, dass es auch anders geht"

Helga Krismer

„Die Politik hat die Regeln für die Lebensqualität der Menschen und der Umwelt zu schaffen und mit den Verantwortlichen der Lebensmittel-Ketten muss es uns gelingen, die riesigen zubetonierten Beton- und Asphaltflächen vor den Supermärkten in Niederösterreich aufzubrechen. Bei der Gestaltung der Parkplätze haben die Handelsriesen freie Hand, umso wichtiger ist für die Grünen in Niederösterreich aufzuzeigen, dass es auch anders geht“, so Krimser. In Neunkirchen möchte Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer ein wachsames Auge auf die zukünftige Situation haben: „Das Rewe-Projekt ist so ein Beispiel. Ich hoffe, dass einige der Wünsche bereits Berücksichtigung finden!“

Aber auch beim Bestand würden die Grünen gerne regulierend eingreifen: „Steht eine Sanierung an, so ist diese unter den vorher erwähnten Gesichtspunkten zu machen“, fordert Krismer gesetzliche Grundlagen.

Projekt auch große Chance

