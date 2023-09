Was ist das Erfolgsrezept für so eine Fülle an Blüten? „Ein guter Standort, reichlich Sonne und sehr viel Wasser, das brauchen die Engelstrompeten, die in diesem Jahr sehr spät zu blühen begonnen haben“, so die Frau mit dem grünen Daumen. Dafür kann sie sich nun bis in den Herbst an den rosa, weiß und orangen Pflanzen, deren Blütenkelche bis zu 30 Zentimeter groß werden, erfreuen.