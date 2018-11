Ganz schön gruselig ging es zu Halloween in der Bezirkshauptstadt zu: In den Innenstadtlokalen Allegro, Flavour-Bar und Stadtcafe fand die traditionelle Partynacht statt. Zusätzlich öffnete an diesem Abend das legendäre Kuckuck unter der Leitung von Robert Frantisch seine Pforten und die Junge ÖVP betrieb einen Cocktailstand am Hauptplatz.