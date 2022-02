Urteil revidiert: Brandstifter sollte doch ins Gefängnis

In Justizkreisen hatte das milde Urteil von 18 Monaten bedingt für jenen 17-jährigen Burschen, der im Mai in Guggendorf zwei Bauernhöfe in Brand gesteckt hatte, schon im September für Diskussionen gesorgt. Und schließlich auch zu einer Berufung der Staatsanwaltschaft geführt. Der nun vom Oberlandesgericht Graz am 17. Jänner stattgegeben wurde: Der Brandstifter muss nun doch hinter Gitter, zumindest für sechs der 18 Monate, so das neue Urteil.

„Aus der Begründung des zweitinstanzlichen Urteils ist im Wesentlichen herauszulesen, dass in Ansehung der Brandstiftung in unmittelbarer Nähe zu einem bewohnten Wohnhaus eine Personengefährdung bloß durch die rasche Brandentdeckung, die ordnungsgemäß errichtete Feuermauer und den Einsatz von 91 Feuerwehrkräften verhindert werden konnte. Dies und der immense Sachschaden von rund 700.000 Euro erfordern unter aus besonderen Gründen unerlässlicher Bedachtnahme auf Belange der Generalprävention den Vollzug zumindest eines Teils der Freiheitsstrafe“, so Barbara Schwarz von der Medienstelle des Landesgerichts für Strafsachen in Graz.

Auf Nachfrage der NÖN, ob die Haft auch in Form eines elektronisch überwachten Hausarrests möglich ist, erklärt Schwarz, dass dies dann im Entscheidungsbereich der zuständigen Justizanstalt liege. Unbestätigten Gerüchten zufolge sei jedenfalls diese Möglichkeit in Aussicht gestellt worden.

Bei Prozess sehr einsichtig gezeigt

Zur Erinnerung: Die Brandserie hatte damals österreichweit für Aufsehen gesorgt: Innerhalb weniger Tage waren im April in der Rotte Guggendorf bei Zöbern zwei landwirtschaftliche Gebäude in Flammen aufgegangen. Als dann der Täter auch noch in einem benachbarten Einfamilienhaus, das gleichzeitig sein Wohnhaus war, einen Einbruch vortäuschte und dabei versuchte, Feuer zu legen, hatten die Ermittler rasch den richtigen Riecher.

Und es dauert nicht lange, bis der 17-Jährige die Brandstiftungen gestand. Beim Schöffenprozess im September zeigte sich der Bursche, der nach seiner Überführung auch einige Tage in U-Haft saß, geständig. Die zwei Brände bei benachbarten Bauernhäusern habe er aus Frust gelegt, weil er mit seinem Leben nicht zufrieden und damit nicht zurechtgekommen sei.

