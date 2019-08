Langeweile in den Sommerferien? Das vielfältige Ferienspielangebot in Grünbach bietet dazu nicht wirklich Gelegenheit. Seit 12. August haben Kinder die Möglichkeit, die diversen Stationen zu besuchen. Bei den Kinderfreunden wurde etwa Haarschmuck gebastelt, das Kennenlernen der Musikinstrumente machte die MS Schneebergklang möglich und auch beim Zielschießen am Eisschützengelände herrschte tolle Stimmung.

Einige Stationen stehen noch aus: Am 26. August heißt es "Unterwegs mit Biene Berta", Treffpunkt ist um 14 Uhr bei Familie Samstag. Kreatives Gestalten steht dann am 28. August in der Barbarahalle auf dem Programm, Start ist um 12.30 Uhr. Kräuterhexe Monika Pfarrer lädt am 29. August um 15 Uhr in ihre Gärtnerei und den Abschluss macht die Freiwillige Feuerwehr Grünbach-Schrattenbach am 30. August. Treffpunkt ist um 13 Uhr im Feuerwehrhaus. Weitere Informationen auch unter https://www.gruenbach-schneeberg.gv.at/