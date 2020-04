Insgesamt sind es 73 Personen aus den Gemeinden Reichenau und Payerbach, die sich bisher mit dem Coronavirus infiziert haben. Genau diese Zahl blieb in den letzten Tag ziemlich stabil.

In Reichenau, wo derzeit 59 Personen infiziert sind, gab es seit 1. April bis heute, 3. April, nur einen weiteren Corona-Fall. In Payerbach blieb es sogar in den letzten fünf Tagen bei 14 Infizierten. Sechs Personen sind laut dem Reichenauer Amtsleiter Richard Tauchner mittlerweile nicht mehr mit dem Virus infiziert.