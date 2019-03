In der ersten Aprilwoche tourt das ORF-Team der Sendung „Guten Morgen Österreich“ durch den Bezirk. Halt macht es gleich zu Beginn der Woche, am Montag, 1. April, in der größten Stadt des Bezirks – Ternitz.

Gesendet wird von 6.30 bis 9.30 Uhr live von einem der Wahrzeichen der Stadt, dem Petersberg. Neben interessanten Studiogästen wird es auch ein musikalisches sowie künstlerisches Programm geben, das sich sehen lassen kann.

Zudem werden von der Stadtgemeinde selbst auch noch einige Attraktionen vorbereitet. So wird Trial-Vizestaatsmeister Jakob Osterbauer eine Kostprobe seiner Sportart geben. Ebenfalls bewundert werden können die Kunstinstallationen von Bernd Püribauer. Ebenfalls mit an Bord ist „airmoving.at“, hier werden Flugzeugliebhaber bei Modell-Vorführungen voll auf ihre Kosten kommen. Die kleinsten Besucher können an diesem Tag zudem ein tolles Pferdegespann bewundern. Für die Kulinarik ist ebenfalls gesorgt – und zwar mit einem Bürgermeister-Frühstück mit Kaffee, Tee, Kakao, Butterzopf oder Frankfurter Würsteln.