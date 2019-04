Schöner hätten die Ternitzer am Montag mit ganz Österreich nicht in die Woche starten können – die ORF-Show „Guten Morgen Österreich“ gastierte am 1. April am Petersberg.

ORF-Show in Ternitz zu Gast .

Neben Kabarettist Gerald Fleischhacker durfte das Moderatoren-Duo Nadja Mader und Lukas Schweighofer auch den etwas anderen Künstler Bernd Püribauer bei sich begrüßen.

Sonntagabend stand er noch auf der Bühne in Linz, am Montag saß Gerald Fleischhacker bereits im Studio von „Guten Morgen Österreich“ in Ternitz. Mit seinem Programm „Fleischhackers Gustostückerl – Stand up“ tourt er momentan durch ganz Österreich und erzählt dabei unter anderem über sein buntes Familienleben.

Auftritt der besonderen Art

Aber auch die Region selbst kann mit einigen Berühmtheiten aufwarten. So legte der Ausnahmekünstler Bernd Püribauer aus Ternitz einen besonderen Auftritt hin. Er selbst war nämlich nicht zu sehen, sondern lediglich seine Puppe. Püribauer erzählte Nadja Mader im Interview, wie es zu seinen außergewöhnlichen Kunstwerken kommt und welche Botschaften hinter ihnen stecken. So war beispielsweise auch das Werk „Fukushima“ am Petersberg zu sehen.

Musik aus der Region

Für die musikalische Unterhaltung an diesem Morgen sorgte die Krumbacherin Renate Neumayer. Sie stellte unter anderem ihr neues und bereits viertes Album „Mit an Schuss Risiko“ vor.

Außerdem blickte das ORF-Team auch in die Region und stellte die 15.000 Einwohner Stadt Ternitz in einem eigenen Beitrag vor.

Ternitz im Porträt

Der Petersberg wurde genauso wie die Burg Stixenstein, die im Besitz der Stadt Wien steht, vorgestellt. Zu sehen war auch der Ternitzer Künstler Robert Hammerstiel, der mit seinen Kunstwerken auch international bekannt wurde. Seine Bilder wurden unter anderem bereits in New York ausgestellt.