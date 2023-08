Fachschule Warth unterstütz den Ternitzer Sozialmarkt

Genauer gesagt belieferte die Bildungseinrichtung aus dem Pittental den Ternitzer „soogut Sozialmarkt“ mit Ware aus dem eigenen Gemüsegarten. „Die Teuerung bei Energie und Lebensmitteln stellt für viele Menschen in diesem Land eine außergewöhnliche Belastung dar, die vor allem die Sozialmärkte vor große Herausforderungen stellt. Daher ist die Spende der Fachschule Warth ein in wichtiger Schritt, um die Situation zu mildern“, so Fachlehrer Günther Kodym.

Wichtig sei bei dieser Aktion auch die Einbindung der Schülerinnen und Schüler gewesen, betont Kodym. „Damit gehen wir als Landwirtschaftsschule mit gutem Beispiel voran“, ist er überzeugt.

Seit 2022 setzt die Fachschule auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern eine biologische Bewirtschaftung in Dauerbeeten um. Das Sortiment des „Marktgartens“ bzw. „Market Gardening“ besteht aus Blattsalaten, Asia-Salaten, Radieschen, Fisolen, Kohlrabi, Spinat, Karotten, Weißkraut und Zuckererbsen. Die Ernte wird während des Schuljahres in der Schulküche verwendet. In den Sommerferien wurde jedoch ein Großteil an den Ternitzer Sozialmarkt gespendet.