Im Lokal „Herta’s Stüberl“ in Grottendorf (Feistritz am Wechsel) fand in der Vorwoche die Sitzung des Verbandes Freiheitlicher und Unabhängiger Gemeindevertreter (GVV) im Bezirk Neunkirchen statt.

Neben GVV-Landesobmann Hannes Böck und dem geschäftsführenden Landesobmann Dieter Dorner berichteten auch Neunkirchens GVV-Bezirksobmann Harald Eigenberger und geschäftsführender Bezirksparteiobmann Jürgen Handler über aktuelle politische Geschehnisse im Land sowie im Bezirk Neunkirchen.