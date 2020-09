Unter Einhaltung der Covid-19-Vorkehrungen ging am Donnerstagabend die Konferenz der sozialdemokratischen Gemeindevertreter des Bezirks Neunkirchen im Kulturhaus Pottschach über die Bühne. Thematisch widmete man sich einerseits einer Rückschau auf die vergangenen Monate, es galt aber auch, die Gremien nach der Gemeinderatswahl zu bestellen. GVV-Vorsitzende Sylvia Kögler zeigte sich zufrieden, dass in allen Gemeinden SPÖ-Mandatare zur Wahl antraten. Einziger Wermutstropfen: Prigglitz. Dort traten die SPÖ-Gemeinderäte nämlich mit einer parteiunabhängigen Liste an.

Kritik: Bedarfszuweisungen ,,nicht transparent"

Kritik übte Kögler in ihrem Referat daran, dass in Niederösterreich die Vergabe von Bedarfszuweisungen „noch immer nicht transparent“ sei. Gerade in Zeiten der Coronakrise könne es nicht sein, dass „Finanzmittel ohne Richtlinien vergeben werden“, so die Grafenbacher Bürgermeisterin. In der laufenden Periode werde man hier „sicherlich mehr Gerechtigkeit einfordern“, so Kögler.

NÖ GVV-Präsident Rupert Dworak legte dar, dass die Krise nicht nur die Menschen belaste, sondern auch die Gemeinden massiv betroffen seien. „Alleine die Senkung des Eingangssteuersatzes kostet den Gemeinden 1,14 Millionen Euro, zum anderen steigen die Kosten für das Gesundheits- und Sozialwesen enorm“, so der Ternitzer Stadtchef. Dworak ist überzeugt: „Die Corona-Milliarde des Bundes wird nicht ausreichen, den Gemeinden nachhaltig zu helfen.“ Seine Forderung: „Neues, frisches Geld, damit die Gemeinden als größter öffentlicher Investor die Wirtschaft wieder ankurbeln können.“

Hundert Prozent für Kögler

Bei der Wahl wurde der gesamte Vorstand – laut SPÖ-Angaben – mit 99,8 Prozent der Anwesenden gewählt. Hundertprozentige Zustimmung gab es für die Vorsitzende, Bürgermeisterin Sylvia Kögler.