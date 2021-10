Kollegen nahmen von verstorbenem Lehrer Abschied .

Mit einer würdigen und berührenden Abschiedsfeier gedachte in der Vorwoche das Gymnasium Neunkirchen Franz Schlögels, der am 6. Juli auf der Intensivstation des AKH Wien an den Folgen einer schweren Covid-Infektion, die er sich trotz aller Vorsicht zu Beginn des Jahres zugezogen hatte, im 65. Lebensjahr verstorben war.