Sie war das bestimmende Thema der Podiumsdiskussion am Gymnasium Neunkirchen: Die Bildung. Zwei Stunden lang stellten sich Thomas Ernst (ÖVP), Sylvia Kögler (SPÖ), Michael Schnedlitz (FPÖ), Clara Schweighofer (Grüne) und Thomas Tauchner (NEOS), allesamt lokale Kandidaten für die Nationalratswahl, den Fragen der Schüler.

Gleich in einer Einstiegsrunde wurden die Unterschiede unter den Diskutanten sehr schnell sichtbar. Während sich SPÖ, Grüne und NEOS in vielen Punkten Recht gaben, gab es auch zwischen ÖVP und FPÖ durchaus Parallelen – etwa in der Frage der Deutschförderklassen, in der Schüler mit weniger guten Deutschkenntnissen getrennt von jenen mit Deutsch als Muttersprache unterrichtet werden. Wr. Neustadts FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter Michael Schnedlitz erklärte, dass es gar nicht anders möglich sei – denn seien alle in einer Klasse, „ist es für die einen nicht möglich, dem Unterricht zu folgen, andere Kinder werden wiederum gebremst, wenn der Lehrplan nicht so durchgeführt wird wie geplant.“

Zum Vorwurf der Grünen, derartige Klassen würden den Schülern das Gefühl geben, dass man sie trenne, meinte Schnedlitz: „Wir sagen den Kindern in den Deutschklassen ja nicht, dass sie auseinanderdividiert werden – das sind eher die Gegner, die das machen!“

SPÖ, NEOS und Grüne gegen Deutschklassen

SPÖ-Bürgermeisterin Sylvia Kögler pflichtete wiederum NEOS und Grünen in ihrem Statement bei – und zitierte dabei sogar Ex-NEOS-Chef Matthias Strolz, der stets davon sprach, „Kindern die Flügel zu heben“. Kinder und Jugendliche sollten dort gefördert werden, wo sie Begabungen hätten, plädierte Kögler – und erteilte Deutschförderklassen eine klare Absage:

„Meine Kinder sind mit Flüchtlingskindern in die Klasse gegangen – und niemand hat Defizite in Deutsch, Mathematik oder in anderen Gegenständen gehabt!“ Auf die Frage, ob er sich eher bei der SPÖ oder der FPÖ sehe, gab ÖVP-Vizebürgermeister Thomas Ernst beiden Kollegen Recht: „Wenn ich wenige Schüler in einer mehrheitlich deutschsprachigen Klasse habe, funktioniert das meist sehr gut. Ist es aber umgekehrt – von 25 Kindern sprechen nur zwei oder drei als Muttersprache Deutsch – funktioniert das nicht“, erklärte Ernst.

Ähnlich verliefen die Trennlinien dann auch beim Thema der Gesamtschule. Grüne-Gemeinderätin Clara Schweighofer sprach sich klar für eine gemeinsame Schule aus: „Mit zehn Jahren machen wir einen Schnitt und es wird aussortiert“, das könne so nicht sein, so die Grüne-Bezirksspitzenkandidatin. Was nicht alle im Publikum so sahen, weshalb eine Schülerin die Politiker damit konfrontierte, „dass vielleicht nicht alle eine Gesamtschule wollen.“ Viele hätten die Befürchtung, dass das allgemeine Niveau sinken könnte, meinte die Schülerin. NEOS-Kandidat Thomas Tauchner meinte, er könne durchaus nachvollziehen, dass hier gewisse Ängste seien: „Was sicher nicht funktionieren wird, ist es, einfach Schilder auszutauschen und alle Kinder auf einen Haufen zu werfen“, so Tauchner.

Eingeworfen wurde von einer Schülerin auch die Frage, wie die Politiker es mit der allgemeinen Wehrpflicht halten. Während ÖVP, FPÖ und auch die SPÖ sich grundsätzlich für eine solche aussprachen, plädierten Grüne und NEOS für ein Berufsheer. Clara Schweighofer (Grüne) verwies aber auf die Volksbefragung in Österreich 2013: „Das damalige Ergebnis ist auch zu akzeptieren, weswegen wir da in nächster Zeit keine Änderung forcieren werden. Langfristig sind wir aber für ein Berufsheer“, erklärte sie.