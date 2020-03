,,Dabei gab sie an, von ihrem Mann geschlagen worden zu sein. Als unsere Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, stand er vor der Autotür, ließ sich aber widerstandslos festnehmen“, so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller. Im Bereich des Fahrzeuges seien auch büschelweise Haare der Frau sichergestellt worden.

Der offensichtlich alkoholisierte Ehegatte, gegen den auch seit 2015 ein Waffenverbot aufrecht ist, wurde festgenommen. Zudem wurden eine Wegweisung und ein Betretungsverbot ausgesprochen und die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt verhängte die Untersuchungshaft.

Mit großer Sorge beobachtet der Bezirkspolizeichef die aktuelle Flut an häuslicher Gewalt im Bezirk Neunkirchen: „Im Jänner mussten wir 21 Mal, im Februar 10 Mal einschreiten. Wenn man bedenkt, dass hier der Jahresdurchschnitt bei 50 bis 60 Einsätzen liegt, ist die Entwicklung sehr besorgniserregend.“