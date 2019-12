Am Freitag hat Edith Dosztal zum letzten Mal in offizieller Mission ein Schulgebäude betreten: Nach fast 40 Jahren im Schuldienst endete für die HAK-Direktorin das Berufsleben. „Ich bin fit, ich habe Elan und hätte schon noch weitermachen können“, wird beim Besuch der NÖN rasch klar, dass sie die Zäsur noch nicht wirklich realisiert hat. „Wie auch, ich hatte ja keine Zeit, mich damit zu beschäftigen“, muss die 65-Jährige lachen.

Groß wird für sie die Umstellung auf das Pensionsleben nicht sein: „Als Lehrer haben wir ja die ‚Gnade‘, diese Zeit jedes Jahr zwei Monate im Sommer üben zu dürfen. Pensionsschock wird es also keinen geben!“ Alleine ihre Mitgliedschaft in sechs Vereinen lassen das bei der gebürtigen Wienerin, die seit Ewigkeiten in Payerbach mit ihrem Mann lebt, gar nicht zu. Unter anderem ist sie bei den Vinoduktfreunden Payerbach und dem Fremdenverkehrsverein tätig.

Kommunikation auf Augenhöhe wichtig

Dennoch – abgehen werden ihr die Kollegen und die Gespräche mit ihnen. „Bei mir ist die Direktionstür immer offen gestanden. Ich hatte immer und für alle ein offenes Ohr“, waren ihr stets eine Kommunikation auf Augenhöhe sowie ein harmonisches Miteinander von Kollegen und Schülern wichtig. So beschreibt sie auch ihren Führungsstil: „Harmonisch. Streitigkeiten und Animositäten habe ich immer versucht, zu beruhigen!“

Fünf Jahre leitete sie die HAK Neunkirchen, zuletzt mit einem Höchststand von 444 Schülern und 39 Lehrern. Bis zum Schluss stand die Lehrerin für wirtschaftliche Berufe auch noch selbst in der Klasse: „Das war mir sehr wichtig, ich wollte nie den Kontakt zu den Schülern und ihre Sichtweise auf gewisse Dinge verlieren.“ Denn eines ist sicher: Der Schulalltag und die Schüler haben sich gewandelt: „Ich will das aber nicht negativ auslegen. Sie haben sich halt auch der Zeit angepasst. Viele Dinge, die früher nicht möglich gewesen wären, sind heute normal. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass sie fauler oder aufmüpfiger sind!“

Abgehen werden ihr nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Kollegen: „Die Gespräche mit den Lehrern in der Früh werden schon fehlen“, meint sie mit einem Augenzwinkern. Das frühe Aufstehen wird sie hingegen weniger vermissen: „Statt halb sechs wird es jetzt wohl sieben Uhr werden“, meint sie.

Was sie der HAK Neunkirchen, der sie auch in der Pension treu bleiben will, persönlich wünsche? „Ich wünsche mir, dass der innovative Geist erhalten bleibt und nicht einschläft – dass die HAK auch weiterhin Vorreiter bei neuen Schulformen, neuen Unterrichtsmethoden oder dergleichen ist. Einführungswochen wie in unserer Schule gibt es ja nicht überall“, betont Dosztal. Diesbezüglich hat die langjährige Pädagogin aber wenig Sorgen: „Bei den vielen jungen und engagierten Kollegen im Haus sollte das nicht passieren“, ist sie sicher.

Nach der großen Pause wurde Dosztal am Freitag übrigens verabschiedet – mit frenetischem Jubel und minutenlangem Applaus...