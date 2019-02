Mit dem neuen Schulzweig will sich die Schule stärker den Anforderungen, die in Zukunft am Arbeitsmarkt gefragt sind, widmen – Wirtschaft und Technik. Die Schwerpunkte der „Industrial Business HAK“ sind breit gefächert und reichen von den „Klassikern“ wie Rechnungswesen, Controlling, Kostenrechnung, Kostenmanagement, Personalverrechnung und Personalmanagement bis zu fachspezifischen Anwendungsbereichen wie Transport und Logistik, Technologiemanagement sowie Wirtschaftsinformatik.

Besonders großer Wert wird im Rahmen des neuen Schulzweigs auf eine enge Zusammenarbeit mit Experten aus den regionalen Industriebetrieben gelegt. Die Industriellenvereinigung Niederösterreich, die Schöller Beckmann Edelstahlrohr GmbH und die List General Contractor GmbH sind wichtige Partner dieses neuen Ausbildungszweiges. NÖN.at veröffentlicht dazu untenstehend Statements von Vertretern aus Politik und Wirtschaft.

Anmeldungen für den Schulzweig sind seit 1. Februar im Sekretariat der HAK/HAS Neunkirchen möglich.

Statements von Vertretern aus Politik und Wirtschaft



• Daniel Bacher, HR-Manager der Schöller Bleckmann Edelstahlrohr GmbH:

„Die geplante strategische Neuausrichtung der HAK Neunkirchen kann aus Industriesicht nur begrüßt werden. Hervorzuheben ist ebenfalls, dass bei der Planung der Schulungsinhalte die Betriebe der Region miteinbezogen werden und damit Lerninhalte für die Schüler an die wirtschaftliche Nachfrage gekoppelt werden. Damit ist nicht nur ein regelmäßiges Networking zwischen der regionalen Industrie und der HAK Neunkirchen gegeben, sondern auch eine Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von Absolventen der HAK Neunkirchen. Dies ist aufgrund der heute oft erlebten ,Verschulung‘ der Jugendlichen eine Initiative, die aus HR-Sicht nur begrüßt werden kann und eine Win-Win-Situation für Unternehmen und Schulen schafft.“

• Michaela Rüel, Senior Marketing Manager List GC:

„List General Contractor GmbH (List GC) mit Sitz in Bad Erlach (…) ist in einem Nischensegment tätig – wir sind Innenausstatter für exquisite Motor- und Segelyachten sowie für luxuriöse Residenzen. Wir sind Generalunternehmer und spezialisiert auf die Umsetzung hochkomplexer Projekte. (…) Als Generalunternehmer arbeiten wir mit verschiedenen Unternehmen zusammen, die z.B. ein spezielles Material liefern – wie Leder, Stein, usw. Dabei spielt neben einem kaufmännischen Grundwissen, welches der allgemeine HAK-Lehrplan beinhaltet, auch der richtige Umgang mit anderen Kulturkreisen eine wichtige Rolle. Mit unseren internationalen Auftraggebern und Partnern sprechen wir in englischer Sprache. Wir bieten intern Weiterbildungskurse an, doch ist es von Vorteil, wenn in der schulischen Ausbildung der Schwerunkt auf Englisch gelegt wird – in Wort und Schrift. Kaufmännische Fachbegriffe zu kennen, sind genauso wichtig, wie die angemessene Sprache, wenn es z.B. um Vertragsabschlüsse oder auch Verhandlungen geht. (…)Wir bieten immer wieder Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Praktika bei uns zu absolvieren. Auch laden wir gerne Schüler-Gruppen zu uns ein, um das Unternehmen und unseren Unternehmenszweig kennen zu lernen oder sind mit einer Roadshow direkt in den Schulen vor Ort. Seit September 2018 bilden wir unsere eigenen Lehrlinge aus – in den Bereichen Tischler/Tischlereitechniker bzw. Lackiertechniker. Mit unseren komplexen Projekten und den damit verbundenen vielfältigen Jobbereichen sind wir ein wichtiger Arbeitgeber für unsere Region. Daher sehen wir es zukunftsweisend, wenn die HAK Neunkirchen einen neuartigen Weg geht und Unternehmen aus der Region in die Lehrplangestaltung miteinbezieht.“

• Herbert Osterbauer, ÖVP-Bürgermeister der Stadt Neunkirchen:

„Die HAK HAS Neunkirchen zeichnet sich seit vielen Jahren als sehr innovative Schule und verlässlicher Partner der Stadtgemeinde Neunkirchen aus. Langjährige Kooperationen bestehen zum Beispiel in der Klassenpatenschaft, der Integrationspolitik und bei diversen Projekten und Diplomarbeitsthemen. Die Einführung eines neuen Ausbildungszweiges ,Industrial Business‘ wird aus Sicht der Gemeindepolitik sehr begrüßt und unterstützt. Für die Stadt Neunkirchen als Bezirkshauptstadt im Industriegebiet Schwarzatal kann eine Schule mit dem Ausbildungsschwerpunkt ,Industrial Business‘ ein großer Gewinn und Anziehungspunkt für neue Schüler sein. Besonders hervorzuheben ist die technologisch hochwertige Ausbildung im Bereich Industrie 4.0. Absolventinnen und Absolventen des HAK-Ausbildungszweiges ,Industrial Business‘ sind mit ihren speziellen Wirtschaftskenntnissen, ausgezeichneten EDV-Fähigkeiten und hervorragenden Englischkenntnissen in den Betrieben der Region Neunkirchen/Schwarzatal herzlich willkommen.“

• Hermann Hauer, ÖVP-Landtagsabgeordneter:

„Die zahlreichen Industriebetriebe im südlichen Niederösterreich agieren nach dem Motto „think local – act global“ – sie verkaufen ihre innovativen Produkte weltweit, sichern regionale Arbeitsplätze und sorgen für Wohlstand und Wachstum in unserem Bundesland.Die Basis für unsere erfolgreichen Betriebe sind bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seit vielen Jahren ist die HAK Neunkirchen ein Garant für Absolventinnen und Absolventen mit hoher Wirtschaftskompetenz. Der neue Ausbildungsschwerpunkt ,Industrial Business‘ ist einzigartig im südlichen Niederösterreich und bereitet die Schülerinnen und Schüler der HAK Neunkirchen, in Kooperation mit regionalen Industriebetrieben, auf die Arbeitswelt „Industrie 4.0“ vor. In Kooperation mit Leitbetrieben werden Inhalte wie Unternehmensrechnung, Betriebswirtschaft, Business-English, Supply Chain Management, Projektmanagement, ERP-Systeme und Wirtschaftsinformatik intensiv gelernt. Somit stellt diese Ausbildung eine eindeutige Win-Win-Situation für die Industriebetriebe, die Region und die Schülerinnen und Schüler dar.“