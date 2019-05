Sich und seine Produkte bestmöglich präsentieren, Verkaufsgespräche führen und schließlich für einen guten Umsatz sorgen – diese Ziele verfolgten drei Klassen der Handelsakademie und -schule zuletzt, als sie an der sogenannten „Übungsfirmenmesse“ im WIFI St. Pölten teilnahmen. Mit dabei: Zahlreiche andere „Übungsfirmen, die wie die Neunkirchner das echte Wirtschaftsleben simulieren und so lernen, wie die Geschäftswelt tickt.

Neben dem Betreiben des Messestandes oblag es den Schülern von 4AK, 3AS und 3BS auch, Workshops zu besuchen sowie an einem Kreativwettbewerb teilzunehmen, bei welchem in kurzer Zeit ein Logo entwickelt werden musste. Das Team der Übungsfirma „Riegler KG“ der dritten Handelsschul-Klasse holte dabei Platz eins. Zuhause kam man dann nicht nur mit dem Pokal an, sondern auch mit vielen neuen Erfahrungen.