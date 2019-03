Die Handelsakademie Neunkirchen widmete sich am bereits traditionellen Firmentag dem Thema „Digitalisierung und Industrie 4.0 – Chancen für Handelsakademiker“.

Welche Anforderungen müssen HAK-Absolventen erfüllen, um in der Industrie einen Job zu finden? Unter anderem dieser Frage widmete sich die Handelsakademie Neunkirchen am bereits 17. sogenannten „Firmentag“. Den ganzen Vormittag über hatten die Schülerinnen und Schüler aus Handelsakademie, Handelsschule und dem Aufbaulehrgang die Gelegenheit, verschiedene Unternehmen der Region kennenzulernen und sich etwa über Praktikums-Möglichkeiten oder Job-Aussichten zu informieren. An den diversen Info-Ständen konnten sich die Schülerinnen und Schüler etwa Unternehmensunterlagen beschaffen.

"Industrial Business" kommt nächstes Schuljahr

Höhepunkt des Vormittags war schließlich eine von den Schülerinnen und Schülern erarbeitete Präsentation jener Workshops, die die Jugendlichen zuvor besucht hatten. Dabei wurden unter anderem die Themen Cyberkriminalität, Chancen von HAK-Absolventen in der Industrie oder Digitalisierung behandelt. Moderiert wurde die Präsentation, der auch Gäste aus Politik und Wirtschaft beiwohnten, von Pädagoge Alexander Wallner. Er und Direktorin Edith Dosztal gingen auch mehrmals auf die neue Schulform „Industrial Business“ ein, die die Schülerinnen und Schüler ab dem kommenden Schuljahr besuchen können. „Damit sind wir eine der wenigen Handelsakademien in Österreich“, wies Wallner auf die Vorreiterrolle hin, die Neunkirchen hier einnehme.



Direktion dankte Unternehmen für Kooperation

Direktorin Edith Dosztal nutzte die Gelegenheit auch, um sich bei den Kooperations-Betrieben, aber auch ihrem Lehrerkollegium zu bedanken und den angehenden Maturantinnen und Maturanten alles Gute für die Reife- und Diplomprüfung zu wünschen. Spezielle Dankesworte gingen an ihren Stellvertreter, Professor Wolfgang Ferstl. Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Region sei ihr ein großes Anliegen und werde daher weiter forciert werden, versprach Dosztal.



Schulqualitätsmanagerin unter den Gästen

Als Gäste konnten Dosztal und ihr Team unter anderem Schulqualitätsmanagerin Brigitte Schuckert, ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, ÖVP-Stadtrat Peter Teix, Raiffeisenbank-Geschäftsleiter Meletios Kujumtzoglu und Kollege Harald Gruber, Sparkassen-Filialleiter Horst Teigl, Arbeiterkammer NÖ-Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler, AMS Neunkirchen-Leiter, SPÖ-Bürgermeister Walter Jeitler aus Wimpassing, die Mittelschuldirektorinnen Andrea Wernhart und Erika Grundtner, Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Sepp Breiter und andere begrüßen.

Qualitätsmanagerin Schuckert betonte die wichtige Kooperation mit Betrieben aus der Wirtschaft und dass es gut sei, auch den Bereich Industrie miteinzubeziehen. „Das ist ein Zukunftsprojekt“, lobte Schuckert den Weg der Neunkirchner HAK. Dass das Thema Digitalisierung in der Schule eine so große Rolle spielt, begrüßte Raiba-Leiter Kujumtzoglu – und begründete dies mit einem einfachen Beispiel: „Für viele sind Zahlscheine bereits völlig in Vergessenheit geraten“, da viele Menschen ihre Bankgeschäfte vollständig online abwickeln würden. Trotz alldem brauche man künftige HAK-Absolventen als potenzielle Mitarbeiter – denn bei vielen Themen brauche man nach wie vor geschultes Personal und den direkten Kontakt mit den Kunden.

Teilnehmer an den Workshops:

Novomatic, DIMOCO, LKA Niederösterreich, Industriellenvereinigung NÖ, Wopfinger, Schöller Edelstahlrohr.

Aussteller beim Firmentag:

Arbeiterkammer NÖ, LKW Walter, RIZ, Baumit-Wopfinger, Raiba, Sparkasse, FH Burgenland, Raiffeisen-Lagerhaus Ternitz, Novomatic, Fahrschule Bognar, Hobek.