HAK Neunkirchen lud zum Tag der offenen Tür

Werbung

Die Handelsakademie, die Handelsschule und der Aufbaulehrgang Neunkirchen luden zuletzt zum traditionellen Tag der offenen Tür ein. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher erhielten einen Einblick in die Bildungsstätte, unter den Gästen war auch Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP).

Schulleiter Wolfgang Ferstl mit Schülerinnen und Schülern der HAK. Foto: HAK Neunkirchen

Schulleiter Wolfgang Ferstl informierte in der Aula über die beiden Zweige der HAK, „Praxis“ und „Industrial Business“. Beide Zweige werden ab dem zweiten Jahrgang als Laptopklassen geführt. Einen Einblick erhielten die Gäste auch in den Alltag in einer „Übungsfirma“, in der die echte Geschäftswelt „geprobt“ wird. Auf dem „Stundenplan“ standen aber auch Deutsch, die Fremdsprachen sowie Ethik, Persönlichkeitsbildung oder der Sportunterricht.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.