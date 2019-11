Er ist geglückt – der Start ins neue Schuljahr! Besonders für die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen an der Handelsakademie Neunkirchen waren die ersten Schulwochen intensiv – denn bereits seit einigen Jahren wird das Konzept der „Einführungswochen“ umgesetzt. Das bedeutet, dass es in den ersten Schulwochen für die ersten Jahrgänge ein besonderes Programm gibt. Im Zentrum steht neben dem gegenseitigen Kennenlernen vor allem die Gründung oder Übernahme einer sogenannten „Lernfirma“, welche die Schüler in allen weiteren Schulstufen begleiten wird. Im Zuge der Aktivitäten zur Lernfirma schnuppern die Schülerinnen und Schüler das erste Mal in verschiedene Bereiche der Betriebswirtschaft und des Rechnungswesens und lernen Begriffe wie "Vermögen" oder "Kapital" kennen.

Am Ende dieser ersten „Business Weeks“ präsentierten die neuen Lernfirmen-Mitarbeiter ihre ersten Ergebnisse vor dem Lehrkörper und den Kollegen der anderen ersten Klassen. Bei einigen Präsentationen waren in diesem Jahr sogar die Klassenpaten anwesend – was für eine besondere Anspannung unter der Lernfirmenbelegschaft sorgte.