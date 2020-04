Schon seit vielen Jahren setzt man an der Handelsakademie Neunkirchen verschiedenste Werkzeuge im Bereich des E-Learnings auch im Regelunterricht ein – ein Umstand, der der Schule in der aktuellen Zeit sehr gelegen kommt. „Der Umstieg in die Distanzlernphase ist von Beginn an vergleichsweise sehr gut gelungen. Das Feedback unserer Schülerinnen und Schüler zeigt, dass der Online-Unterricht auch aus ihrer Sicht sehr gut funktioniert und somit kann nach den Osterferien der Unterricht online fortgesetzt werden“, heißt es seitens der Schule in einer Aussendung.

Die Expertise der HAK im Bereich des E-Learnings hat sich schließlich auch bis zur Bildungsregion 6 durchgesprochen. Die Schule wurde beauftragt, die Kollegen der Bildungsregion in Grundlagen von „Microsoft Teams“, einer Möglichkeit, Videokonferenzen abzuhalten, zu schulen. Die ersten Termine, durchgeführt von den Professoren Jakob Pfeffer, Petra Schmid und Alexander Wallner, haben bereits stattgefunden. Die entsprechende Infrastruktur und der technische Support waren Chefsache – Schulleiter Wolfgang Ferstl kümmerte sich persönlich darum.

Das Feedback, heißt es seitens der Schule, sei sehr positiv gewesen.