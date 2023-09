Arbeiterkammer Neunkirchen holte über 1,3 Millionen für Mitglieder

Exakt 8.498 Personen haben im letzten Halbjahr Kontakt zur Bezirksstelle der Arbeiterkammer Neunkirchen aufgenommen, 3.506 Fälle wurden weiterführend betreut und unterstützt. „Gerade die aktuellen Teuerungen machen einmal mehr deutlich, wie wichtig wir als regionale Anlaufstelle sind“, meint Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler. Durch Beratungen von Expertinnen und Experten konnten in den letzten sechs Monaten 1.360.368 Euro gesichert werden.

Windbichler nennt zudem einen konkreten Fall, bei dem 7.400 Euro vor Gericht zurückerkämpft werden konnten. Der Angestellte eines privaten Busunternehmens im Bezirk Neunkirchen wurde durch seinen Arzt krankgemeldet und informierte seinen Arbeitergeber darüber, dass er am nächsten Tag nicht zum Dienst erscheinen könne. Kurze Zeit später folgte die Antwort des Chefs auf die Krankmeldung: „Fristlose Entlassung“. Dieser wollte seinem Bediensteten - trotz vorliegender Krankschreibung des Arztes - nicht glauben, dass er wirklich krank war.

Kein Krankengeld trotz Krankenstand

Der Chauffeur des Busunternehmens wandte sich an die Arbeiterkammer Neunkirchen, da er trotz Krankenstand kein Krankengeld erhielt. Der Dienstgeber weigerte sich, die Arbeits- und Entgeltsbestätigung an die ÖGK zu senden. „Bei Durchsicht aller Unterlagen ergaben sich eine Reihe von offenen Forderungen. So entsprach beispielsweise auch der Stundenlohn nicht dem aktuell gültigen Kollektivvertrag“, erinnert sich AK-Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler.

Schlussendlich landete der Fall vor dem Arbeits- und Sozialgericht. Dort wurde entschieden, dass der Dienstgeber alle ausstehenden Zahlungen - Kündigungsentschädigung, offener Resturlaub, Entgeltfortzahlung und Gehaltsdifferenz zum Kollektivertrag - an seinen ehemaligen Chauffeur tätigen muss. Insgesamt handelte es sich dabei um eine Summe von über 7.000 Euro.

Telefonische Beratungen hoch im Kurs

Ein AK-Angebot, das besonders oft angenommen wird, ist die telefonische Beratung. So rief eine zweifache Mutter erst vor wenigen Tagen bei Bezirksstellenleiter Gerhard Windbichler an, um sich zu erkundigen, wie hoch ihr Nebenverdienst kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes sein dürfe. Dieser wollte auf Basis verschiedener Daten ausrechnen, welche Summe möglich wäre. „Und so sind wir draufgekommen, dass sie kein Kinderbetreuungsgeld beantragt hat. Dieses kann 182 Tage rückwirkend beantragt werden, als sie mich angerufen hat, war es der 181. Tag nach der Geburt des zweiten Kindes. Ich habe ihr daher geraten, dieses noch heute zu beantragen“, macht Windbichler auf die Wichtigkeit einer solchen Beratung aufmerksam.

Ein weiteres, neues Angebot der AK ist die „AK-Blitz-App“, die in allen gängigen Stores zum Herunterladen bereit steht. Diese liefert die aktuellesten Nachrichten sowie wichtige Informationen der AK Niederösterreich.