Neunkirchens Bürgermeister ließ zu seinem 65er aufhorchen

Begonnen hatten die Feierlichkeiten mit einem Dankgottesdienst in der Stadtpfarre. Anschließend verlagerte sich die Gästeschar nur ein paar Meter weiter, wo das Geburtstagskind mit einer recht nachdenklichen, aber auch launischen Rede aufhorchen ließ. Dabei bedankte er sich vor allem bei seiner Gattin Ingrid und seinen Söhnen Michael, Thomas und Florian für deren stetige Unterstützung und Beistand. Erinnerte aber auch an seinen viel zu früh verstorbenen Bruder Martin oder seine beiden Eltern, die ebenfalls nicht mehr leben. „Der 65. Geburtstag ist kein großer Verdienst, geboren zu werden und ihn zu erleben sind das schon eher“, so Osterbauer.

Gleichzeitig kündigte er an, bei der Gemeinderatswahl 2025 noch einmal für seine Partei als Spitzenkandidat anzutreten.

Seine Verdienste um die Stadt würdigte auch Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, die das große Netzwerk und den großen Freundeskreis Osterbauers betonte. Und froh sei, diesem angehören zu dürfen. Für Lacher sorgte anschließend Faschingsgildenpräsident Michael Tanzler, der in einer Büttenrede Osterbauer mit der einen oder anderen Anekdote aufs Korn nahm und sogar errechnete, dass Herbert Ostbauer mit dem Sonntag genau 23.740 Tage auf der Welt war. Für gute Unterhaltung zeichneten die Musikgruppe „Saitenblech“ und die Fotobox von Schwiegersohn Martin Wieland, bei der sich einige Gäste zu amüsanten Fotomotiven hinreißen ließen, verantwortlich.

Übrigens: Auf Geschenke wurde verzichtet. Stattdessen bat der Jubilar die Gäste, für den Sozialfonds der Stadt, der bedürftigen Neunkirchner zu Gute kommt, zu spenden. Einer Bitte, der auch eifrig nachgekommen wurde.

Unter den Gästen gesehen: Landtagsabgeordneter Hermann Hauer, von der Wirtschaftskammer Monika Eisenhuber und Bernhard Dissauer-Stanka, die Bürgermeister Johann Hainfellner, Johann Gneihs, Willi Fuchs, Pater Bernard, Pater Thomas und Pater Markus, Helmut Pehofer, Wolfgang Seidl, Stadtamtsdirektor Christof Holzer, Baudirektor Christian Humhal, Felix Woltron, Andreas Friesenbichler, Jutta Schöller, Hans Beisteiner, Erhard Dinhobl, Franz Dinhobl, Hans Hechtl, Ingo Riegler, Klaus Böhmer und viele mehr.