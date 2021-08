Seit Corona war der Gastrobetrieb im bekannten Halmerhof stillgelegt. Eine unbefriedigende Situation auch für Pferdehof-Betreiber Herbert Hanny, die sich nun in eine positive Richtung wenden könnte.

Denn noch im August möchte Günther Meckl aus Mannswörth dem Gastrobetrieb wieder neues Leben einhauchen, wie er im Gespräch mit der NÖN erzählt. Über die Internetplattform „willhaben“ sei er auf das Gasthaus gestoßen und habe sich bei der Besichtigung sofort verliebt. „Eigentlich komme ich ja aus der Discothekenbranche, aber das hat sich wirklich interessant angehört und es ist wunderschön hier“, so der 57-Jährige, der auch jede Menge Erfahrung aus der Veranstaltungsszene mitbringt.

In diesem Bereich möchte er auch zukünftig Schwerpunkte setzen: „Ich denke da an ein Oktoberfest, einen Perchtenlauf oder ein Faschingsgschnas“, erzählt er von seinen Plänen. Kulinarisch möchte er auf Hausmannskost setzen, mit einem Koch ist er bereits in Verhandlungen. Meckl hofft, nicht nur von den Gästen des Pferdehofs profitieren zu können: „In die Gegend kommen ja viele Touristen und die möchte ich mit meinem Angebot natürlich zu mir holen!“

Jetzt fehlt nur noch die Tinte auf dem Mietvertrag: „Der ist noch nicht unterschrieben, aber ich bin recht zuversichtlich“, hofft auch Herbert Hanny auf baldige kulinarische Köstlichkeiten auf seinem Hof.