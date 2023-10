Hamburger Containerboard Pittener Unternehmen gewinnt Award

Industriellenvereinigung NÖ-Präsident Thomas Salzer, Werksleiter Josef Krenn, Hamburger-Marketingleiterin Christiane Tache und Ricardo José Vybrial, CEO des Kreditschutzverbandes 1870. Foto: Peroutka/DiePresse

G roßer Jubel in der Papierfabrik Hamburger Containerboard. Die Firma mit Sitz in Pitten holte Platz eins für Großunternehmen in Niederösterreich bei den „Austria's Leading Companies“ (ALC).