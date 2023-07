Verkaufsinserat von Gemeindewohnhaus sorgt für Ärger in Neunkirchen

SPÖ-Stadtrat Günther Kautz, der das Immobilieninserat im Internet entdeckt hatte, ist gleich aus mehreren Gründen verärgert: „Zum einen wurde der Gemeinderat überhaupt nicht davon in Kenntnis gesetzt, zum anderen hat sich der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung im März noch gegen den Verkauf von Gemeindewohnhäusern ausgesprochen.“ Kautz, dessen Partei strikt gegen den Verkauf von Gemeindeimmobilien ist, gibt auch zu bedenken, dass „mehrere fertige Konzepte für die Nutzung dieser Häuser in der Schublade liegen und man jederzeit auf diese zurückgreifen kann. Klar ist nicht alles umsetzbar oder einfach umsetzbar, aber mit einem gewissen Willen ist es möglich.“ Zudem verweist er darauf, dass bei einem Verkauf natürlich auch nicht mehr eine Mietpreisbremse der Stadt zum Tragen kommen würde, „was gerade in Zeiten wie diesen besonders wichtig ist“.

ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer, der Eigentümervertreter der Stadt, in der der NLVG ist - diese zeichnet für das Inserat verantwortlich - ist mit der Optik ebenfalls nicht sehr glücklich: „Ich habe es selbst von einem Anrufer erfahren und gleich die Handbremse gezogen. Denn über solche Sachen wäre auch ich gerne im Vorfeld informiert worden.“ Denn, so der Stadtchef: Aktuell werden keine Gemeindewohnhäuser verkauft, „weil wir eine Neubewertung sämtlicher Objekte machen wollen, bevor wir eine Entscheidung treffen“.

Gleichzeitig kündigt er an, dass eine Strategie über die Zukunft dieser Immobilien gemeinsam mit den im Gemeinderat vertretenen Politfraktionen erarbeitet werden soll. „Die Aufregung ist unnötig. Wir werden gemeinsam einen vernünftigen Weg finden.“ Wie der konkret in der Werksgasse aussehen soll, weiß er noch nicht. Nur soviel: „Auch mir liegen diese historischen Backsteinhäuser dort sehr am Herzen!“