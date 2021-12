Bezirk Neunkirchen: Geschäft ist „nicht mehr aufzuholen“

Ob Juwelier oder Buchhandlung, Schuhgeschäft oder Friseur – bis auf Geschäfte, die sogenannte Güter des täglichen Bedarfs verkaufen, mussten vor drei Wochen alle Läden im Land schließen. Und auch wenn vom „Click and Collect“-Angebot viele Unternehmer Gebrauch machten: Der Lockdown hinterließ einmal mehr ganz deutliche Spuren, wie ein Rundruf der NÖN ergab.

Das Weihnachtsgeschäft – „unser Hauptgeschäft im Jahr“ – sei für heuer „gelaufen“, konstatiert Juwelier Wolfgang Haider-Berky, der sein Geschäft am Neunkirchner Hauptplatz betreibt. „Voriges Jahr hatten wir eine Woche mehr, da war das Ergebnis nicht schlecht. Aber in den nächsten 14 Tagen bis Weihnachten kann man das nicht mehr aufholen“, ist er überzeugt. Das (einmalige) Angebot, am vierten Adventsonntag aufzusperren, will er annehmen: „Das darf aber kein Dauerzustand werden!“

Ein Stück weit zuversichtlicher zeigt sich Gernot Gräftner, der sein Textilfachgeschäft ebenso in der Neunkirchner Innenstadt führt. „Ein Teil des Weihnachtsgeschäftes kann gerettet werden. Aber wir haben aus den Jahren 2019 und 2020 so hohe Zahlen aus dem Dezember, dass ich keine Chance sehe, dies heuer zu erreichen.“ Bei der Sonntagsöffnung ist Gräftner noch unschlüssig: „Mal schauen, ob die Nachbargeschäfte mitmachen – alleine wollen wir nicht aufsperren.“ Der 8. Dezember als Einkaufstag habe „nie“ etwas gebracht: „Ob der Sonntag besser geht? Ich glaube nicht“, so Gräftner.

Stammkunden hielten Geschäft die Treue

Lobende Worte für ihre Stammkunden findet Gerti Schwarz, die am Aspanger Hauptplatz die Boutique „fashion in“ betreibt. Während des Lockdowns hätten ihr viele die Treue gehalten: „Die Arbeit ist natürlich ein Stück weit aufwendiger: Man schickt das Foto eines Pullovers, dann kommt wieder die Frage retour, ob es den noch in einer anderen Farbe gibt. Das dauert länger, aber das macht nichts“, meint Schwarz.

Die allermeisten Kunden hätten sich die Ware vor Ort via „Click and Collect“ abgeholt, manche Pakete habe sie auch selbst zugestellt. Am Montagvormittag war in ihrem Geschäft jedenfalls schon wieder reger Betrieb – die Sicherheitsauflagen seien „kein Problem“, meint die Unternehmerin: „Die Leute sind sehr diszipliniert und zeigen ihren Nachweis sogar unaufgefordert beim Betreten des Geschäfts vor!“

Eine positive Bilanz über das „Click and Collect“-Angebot zieht auch Anton Handler vom Spielefachhandel „Tonis Box“ in Gloggnitz. Nun hoffe er auf „gute Tage, die wieder einiges kompensieren können“, wie er sagt. Die Freude, wieder öffnen zu dürfen, sei jedenfalls „groß“, so der Unternehmer. Als Geschenke beliebt seien die „Tonies Boxen“ und Familienspiele.

Froh über die Wiedereröffnung zeigt sich auch Weinhändlerin Sonja Weninger. „Endlich können wir wieder aufsperren. Wie es sich wirklich entwickelt, ist schwer zu sagen, aber ich hoffe auf zwei gute Wochen. Wein als Geschenk wird ja immer sehr kurzfristig gekauft“, so die Gloggnitzerin. Beliebt seien Weinkörbe sowie Gutscheine für Verkostungen.