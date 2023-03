Neunkirchner NÖN-Patenklasse besuchte Pressehaus

Gemeinsam mit Klassenvorständin Lisa-Marie Metzenbauer-Bele stattete der dritte Aufbaulehrgang der HAK Neunkirchen dem NÖ Pressehaus in St. Pölten, dem Hauptsitz der NÖN, einen Besuch ab. Auf dem Programm standen Gespräche mit Eva Hinterer, stellvertretende Chefredakteurin, Stefanie Sommer, die die Social Media-Abteilung des Hauses leitet sowie Marketingchef Robert Richter.

Seit dem Jahr 2020 fungiert die NÖN als Firmenpate der Aufbaulehrgangsklasse – in der Vergangenheit wurde in diesem Rahmen auch schon ein Zeitungsworkshop an der Schule abgehalten. Zuletzt wurden die Schülerinnen und Schüler, die demnächst ihre Matura ablegen, mit NÖN-Krapfen überrascht.

