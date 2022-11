Der beste Koch des Bezirks zelebriert im Molzbachhof

Max Stiegl holte drei Hauben und 15,5 Punkte. Foto: Mangione

,,Peter Pichler kreiert unglaublich aufwendige, stimmige Gerichte in vier- bis sechsgängigen Menüs, erweitert durch so manch spektakulären Zusatzgang. Gattin Nina kredenzt die dazu passenden Weine, derzeit alles leider nur dreimal wöchentlich", heißt es in der Beurteilung.

Drei Hauben schaffte so wie im Vorjahr auch Max Stiegl auf seinem Knappenhof in Reichenau, beim Punktestand von 15,5 konnte er sich aber nicht verbessern. ,,Die Einrichtung ist kaiserlich-historisch mit einem Hauch von Jagdhaus. Dementsprechend auch die (etwas limitierte) Speisenauswahl mit ausgezeichneten Wildgerichten, welche hervorragend mit erlesenen Kräutern verfeinert werden", heißt es im ,,Gault Millau".

Leo Doci erkochte zwei Hauben. Foto: NÖN

Über zwei Hauben darf sich auch das ,,Bevanda" in Gloggnitz freuen. So wie im Vorjahr konnte auch hier der Punktestand von 13,5 gehalten werden. DEr ,,Gault Millau" schreibt: ,,Im Zentrum des beschaulichen Gloggnitz überrascht uns der durchaus elegante Italiener immer wieder nicht nur mit stilvoller Bedienung und höchst lobenswerter Weinkultur, die kaum Wünsche offenlässt, sondern vor allem mit einer Küche, die die Mischung aus Lässigkeit und Präzision perfekt beherrscht."

