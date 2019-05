Hermann Hauer, ÖVP-Bezirksparteiobmann in Neunkirchen und Landtagsabgeordneter, bleibt Vizepräsident für die Region Industrieviertel Süd beim Hilfswerk NÖ. Der Puchberger wurde im Rahmen der Generalversammlung in der NÖ Landwirtschaftskammer in St. Pölten für die nächsten drei Jahre in seinem Amt bestätigt. Einstimmig zur Präsidentin wiedergewählt wurde seine ÖVP-Landtagskollegin Michaela Hinterholzer. Ebenso aus dem Bezirk Neunkirchen ist mit Johann Postl ein Mitglied der Landesleitung - auch der Kirchberger wurde im Amt bestätigt.