Einigkeit herrschte beim Hauptbezirkstag des Österreichischer Kameradschaftsbund-Hauptbezirkes Neunkirchen: Alle vorgeschlagenen Funktionäre wurden einstimmig gewählt bzw. wiedergewählt.

Obmann Mathias Fuchs steht weiterhin an der Spitze, als sein Stellvertreter fungiert in Zukunft Landesvorstand Heinz Grössl. Für die Finanzen ist Markus Schneeweis zuständig, für die Schriftführung Marion Grabner. Neuer Kommandant ist Markus Pichler, Soldatenreferent ist Josef Petz, Pressereferent Ludwig Höchtl. Franz Hohl soll bei der kommenden Viertelstagung wieder als Viertelskommandant und damit zum Landeskommandant-Stellvertreter vorgeschlagen werden.

Die Wahl leitete Landespräsident Josef Pfleger, der sich in seiner Rede über die vielen Aktivitäten im Bezirk erfreut zeigte und das „große Engagement auf kommunaler Ebene“ lobte: „Besonders freut mich, dass in eurem Hauptbezirk die Altersstruktur so perfekt passt: Neben den erfahrenen älteren Kameraden haben nun junge Leute wichtige Funktionen übernommen. Das ist für die Zukunft ein überaus erfreulicher Aspekt“, so der Präsident weiter.