Tragische Szenen spielten sich Mittwochfrüh in St. Corona am Wechsel ab: Wie NÖN.at bereits berichtete, kam es in den Morgenstunden zum Brand eines Wohnhauses. Glück im Unglück: Das Haus war aufgrund noch laufender Bauarbeiten zum Zeitpunkt des Vorfalls unbewohnt, verletzt wurde daher niemand. Insgesamt standen 50 Feuerwehrmitglieder von vier Feuerwehren im Einsatz. Wir hatten berichtet:

Bezirk Neunkirchen Wohnhaus in St. Corona wurde Raub der Flammen

Das Haus, das sich bereits in der Fertigstellungsphase befindet, gehörte St. Coronas Bürgermeister Michael Gruber. Wie er gegenüber NÖN.at erzählt, sei angedacht gewesen, es als Ferienhaus zu vermieten.

„Natürlich ist es ein tragisches Ereignis, schließlich standen wir knapp vor Abschluss der Arbeiten“, meint er in einer ersten Reaktion. Der entstandene Schaden beläuft sich laut dem ÖVP-Lokalpolitiker, der seit 2015 Ortschef in der kleinen Gemeinde ist, auf rund 200.000 Euro. „Das Haus hat nicht nur wirtschaftliche, sondern natürlich auch persönliche Bedeutung für uns“, so Gruber, weshalb man das Haus auf jeden Fall wieder aufbauen wolle. Positiv sei, dass das Kellergeschoß nicht vollkommen zerstört worden sei, wie er betont.

Brandursache steht noch nicht fest

Brandursache gibt es noch keine, wie Gruber sagt: „Es gibt noch keinen schriftlichen Bericht“, meint er gegenüber NÖN.at. Das bestätigt auch Gruppeninspektor Raimund Schwaigerlehner, Pressesprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich: „Der Bezirksbrandermittler war mit einer ersten Erhebung vor Ort, hat aber nichts Konkretes gefunden.“

Daher seien nun Spezialisten des Landeskriminalamtes sowie Sachverständige des Bundeskriminalamtes am Zug. Wann ein Ergebnis vorliegen wird, könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, so Schwaigerlehner.