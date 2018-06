Ternitzer Flüchtlingsheim ist geschlossen .

Am 21.Dezember 2015 bezogen die ersten Jugendlichen das Flüchtlingsheim "Haus Schwarzatal" in Ternitz. Aufgrund der rückläufigen Anzahl an Asylwerber war diese Einrichtung nicht mehr notwendig und die verbliebenen sechs unmündig minderjährigen Flüchtlinge wurden am 22. Juni 2018 in einem anderen Quartier untergebracht.