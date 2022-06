Spritzendorfer folgt Pickl als Gemeinde-Finanzchef in Neunkirchen

Werbung

Die Entscheidung ist gefallen, seit Freitag ist es fix: Ralph Spritzendorfer, der bereits in der Finanzabteilung des Rathauses tätig ist, wird diese im Herbst als Leiter von Thomas Pickl, der in den Ruhestand geht, übernehmen. Das hat ein Hearing am Freitagnachmittag ergeben. Insgesamt stellten sich zwei Männer den Fragen der Runde, der unter anderem die Fraktionsvertreter aller Parteien angehörten und das von Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Michael Engel geleitet wurde.

Auch Opposition mit der Wahl zufrieden

„Die beiden Kandidaten waren hoch qualifiziert und ich bin froh, dass wir so gute Leute im Rathaus haben, die dann diese Stelle auch nachbesetzen können“, gratuliert ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer. Ausschlaggebend sei letztlich auch die Erfahrung im Gemeindedienst gewesen, die dem anderen Kandidaten noch fehle.

Auch bei der Opposition zeigt man sich mit der Wahl zufrieden: „Ein guter Mann mit viel Erfahrung“, so SPÖ-Stadtrat Günter Kautz. Spritzendorfer selbst wird mit 1. Dezember als interimistischer Leiter eingesetzt, da sich Pickl dann in die Altersteilzeit verabschiedet.

