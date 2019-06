Dröhnende Motoren, blitzendes Chrom, jede Menge Spaß und Spannung sowie Kaiserwetter: Besser hätte es bei der Premiere des 1. Peischinger Sprintrace am Samstag in der kleinen Neunkirchner Katastralgemeinde für Franz Kaltenegger und sein Team nicht laufen können.

Der Harley Davidson-Werkstättenbetreiber hatte das Rennen anlässlich seines sechsjährigen Firmenjubiläums ins Leben gerufen. Hunderte Besucher erlebten dabei ein tolles Spektakel, dem sich 49 Rennteilnehmer beim Beschleunigungsrennen auf 100 Metern stellten. Tagesbester wurde Christian Kranawetter mit seiner Ducati 976, der die Strecke in unglaublichen 4,79 Sekunden bewältigte.

Gefahren wurde auf der für das Rennen extra gesperrten Peischingerstraße insgesamt in vier Klassen: Diese waren für alle Motorräder offen und setzten sich aus dem Verhältnis von Kraft und Gewicht der Maschinen zusammen.

Zu sehen gab es dabei für die Besucher einiges: Von der Harley aus dem Jahr 1926 über diverse alte Puch-Modelle oder spezielle Vespas bis hin zu den ganz schweren Harleys, die natürlich der absolute Hingucker waren.

Apropos Hingucker: Mit dabei natürlich auch einige bekannte Lokalmatadore aus der Szene wie Stefan Prober, Kristof Rottensteiner, Hannes Beisteiner, Hary Fuhs, Mario Mosinzer oder Hubert Pfautsch. Für alle Teilnehmer stand aber der Spaß und nicht der sportliche Wettkampf, der zum Glück auch verletzungsfrei blieb, im Vordergrund.

Insgesamt gab es zwei Probeläufe und drei Wertungsdurchgänge. Neben den kulinarischen Genüssen kamen die musikalischen nicht zu kurz: ,,Lees Revenge" heizten dann bei der abschließenden Geburtstagsparty Fahrern und Besucher noch weit bis in die Nacht ein.

,,Die Veranstaltung war ein derartiger Erfolg, dass es sie im nächsten Jahr sicher wieder geben wird", versprach noch während der Siegerehrung unter tosendem Applaus Marketingmanager Gerfried Greylinger, der sich gemeinsam mit Franz Kaltenegger bei allen Helfern bedanken möchte, die das Event mit ihrem Einsatz ermöglicht haben.

Die Ergebnisse:

Klasse 1:

1. Christian Schober 8,74 Sekunden

2. Hubert Pfautsch 9,07 Sekunden

3. Stefan Prober 9,76 Sekunden

Klasse 2:

1. Kristof Rottensteiner 5,79 Sekunden

2. Patrick Jahrmann 6,17 Sekunden

3. Oliver Giefing 7,65 Sekunden

Klasse 3:

1. Christian Leitner 5,35 Sekunden

2. Franz Ferstl 5,41 Sekunden

3. Walter Stowisek 5,54 Sekunden

Klasse 4:

1. Christian Kranawetter 4,79 Sekunden

2. Fabian Denk 4,80 Sekunden

3. Stefan Tuma 4,82 Sekunden

Was noch alles hinter den Kulissen passierte, und das war einiges, lest ihr ab Dienstag in der Printausgabe Neunkirchen.