Um 10 Uhr gab es den ersten Einsatz für die Florianis, eine Fahrzeugbergung.

Am Nachmittag musste ein Vogel, welcher sich in einem Netz verfangen hatte, von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Befreiung konnte das Tier wieder unverletzt in die Freiheit entlassen werden.



Rund 10 Minuten später wurden die Feuerwehrleute zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf die B55 im Bereich Edlitz Au alarmiert. Die beiden Fahrzeuginsassen befanden sich noch im Fahrzeug, waren aber glücklicherweise nicht eingeklemmt. Sie wurden nach der Befreiung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.



Zeitgleich zu diesem Einsatz musste ein Wespennest im Freibad Edlitz entfernt werden. Nach Beendigung des Unfalls und dem ersten Wespennest wurde ein zweites Wespennest in Winterhof ebenfalls entfernt.

Zuletzt wurde noch eine Ölspur in Edlitz Markt von den Florianis gebunden.