Ex-Ortschef: „Ich bin gerne Ehrenbürger von Breitenau!“

Zahlreiche Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter versammelten sich im Steinfeldzentrum, um einen besonderen Breitenauer zu feiern. Helmut Maier trat Ende August als Bürgermeister zurück. Für sein Engagement rund und vor allem in der Gemeinde wurde ihm nun die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Doch bevor Maier Urkunde und Goldenen Ehrenring entgegennehmen durfte, gab es zahlreiche Dankesworte. „Du hast viele Entscheidungen getroffen, die nicht immer leicht waren. Du warst der Ansprechpartner für alle und hast immer versucht, alle an einen Tisch zu bringen“, meinte Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Eva Bauer. Maier sei fast immer bei Veranstaltungen dabei gewesen, genau das zeichne einen Bürgermeister in ihren Augen auch aus.

Als „sensationell“ beschrieb Gemeindevertreterverbands-Obfrau und Grafenbachs Bürgermeisterin Sylvia Kögler die Entwicklung Breitenaus. „Wir sind stolz darauf, dass du ein SPÖ-Bürgermeister warst. Ich schätze dich als Menschen und wie du das Amts als Ortschef gesehen hast“, streute Kögler ihrem ehemaligen Amtskollegen Rosen. Besonders seine diplomatische Sichtweise und Haltung habe Maier ausgezeichnet.

Immer auf Zusammenhalt gesetzt

Die Festansprache hielt schlussendlich Maiers Nachfolger Robert Kwas. „Was soll man sagen, außer 'Danke'", begann er seine Rede, in der er zahlreiche Projekte nannte, die in Maiers Amtszeit umgesetzt wurden. Durch die Erweiterung des Ortes, die 1992 eingeleitet wurde, musste man auch die Infrastruktur dementsprechend anpassen. „Der Kindergarten wurde um eine dritte Gruppe erweitert, 2018 startete die Tagesbetreuung durch die Volkshilfe. Der Spielplatz im Park wurde neu gestaltet und ein Bildungsfonds eingerichtet“, nannte Kwas nur ein paar von vielen Projekten.

Ein besonderes Anliegen sei Maier immer die Unterstützung der Vereine und Organisationen gewesen. „Es wurde immer wieder in die Steinfeldarena investiert, die Feuerwehr wurde beim Hausbau und dem Ankauf von neuen Autos unterstützt, ein Beachvolleyball-Platz ist entstanden und die Nachbarschaftshilfe wurde gegründet“, gab Kwas einen Überblick. Ein weiteres, wichtiges Anliegen war zudem der Ausbau von Photovoltaik, der mittlerweile schon fortgeschritten ist. „Parteipolitik stand aber nirgends im Vordergrund“, betonte der neue Ortschef, der auch darauf hinwies, dass in der Amtszeit seines Vorgängers kein einziger Beschluss (!) nicht einstimmig fiel.

„So viel Lob hält man fast nicht aus“

Das letzte Wort hatte dann der neue Ehrenbürger selbst. „So viel Lob hält man ja fast nicht aus“, so der sichtlich gerührte Helmut Maier. Er habe im Vorfeld eine sechsseitige Rede vorbereitet, die er den Anwesenden dann auch präsentierte. Auf sechs Seiten stand ganz groß „Danke“ geschrieben. „Man glaubt, die letzte Seite ist gleich wie alle anderen, doch da steht beim unteren 'Danke' noch 'Gabi' dabei“, dankte Maier im Rahmen der Feier auch seiner Frau Gabi für deren Unterstützung.

Das viele Lob regte Maier zum Nachdenken an, denn nicht er alleine habe all das auf die Beine gestellt. „Es braucht viele engagierte Menschen“, stellte er klar. Er habe immer versucht, die Gemeinde zu gestalten und nicht immer nur zu verwalten und die Menschen zusammenzubringen. Breitenau sei mit vielen solchen Menschen gesegnet und auch er werde weiterhin einer der Vielen bleiben, die zusammenbringen und zusammenhalten. „Ich bin gerne Ehrenbürger von Breitenau“, so sein Abschlusssatz.