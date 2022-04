Staffelübergabe bei Gloggnitzer Berg- und Naturwacht

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Die Natur zu schützen und den Lebensraum für alle zu erhalten, das ist eine der Aufgaben der Mitglieder der Berg- und Naturwacht. Seit mehr als 50 Jahren gibt es auch in Gloggnitz eine Ortsgruppe, der Franz Mayer die letzten 22 Jahre als Ortseinsatzleiter vorstand. Jetzt gab es einen Wechsel an der Spitze der Organisation. Der 54-jährige Gloggnitzer Helmut Pichler hat die Agenden übernommen und will den Weg der letzten Jahre weiterführen, Franz Mayer wird ihn als Stellvertreter aber weiterhin unterstützen.

„Unsere Mitglieder verbindet, dass man sich aktiv an der Erhaltung der heimischen Natur beteiligt“

„Wir haben ein großes Einzugsgebiet“, so Pichler. So sieht man die Mitglieder der Berg- und Naturwacht auf der Rax ebenso wie am Sonnwendstein und am „Türkensturz“. Pichler: „Unsere Mitglieder verbindet, dass man sich aktiv an der Erhaltung der heimischen Natur beteiligt.“ So wird immer wieder Müll gesammelt, aber auch verschiedene andere Tätigkeiten wie die Instandhaltung von Bänken stehen auf der Tagesordnung. Hinzu kommen natürlich auch die Aufgaben als Aufsichtsorgan.

Aktuell zählt die Gruppe 24 Mitglieder. „Neue Mitglieder sind jederzeit willkommen. Unser nächstes Treffen haben wir am Samstag, den 14. Mai, um 18 Uhr im Gasthaus Mauer-Eckbauer in Gloggnitz“, freut sich der frischgebackene Obmann Helmut Pichler über neue Kameraden, die sich für die Natur einbringen wollen.

