Nachdem Franz Feilhauer bei der Generalversammlung im Hotel Restaurant Osterbauer für eine weitere Funktionsperiode nicht mehr zur Verfügung stand, wurde der bisherige Stellvertreter und Inhaber des „Musiktreff“-Geschäfts Herbert „Herbie“ Auer einstimmig zum neuen Obmann gewählt.

Als Stellvertreter fungieren künftig Gastronom Rudi Grubich und Fotograf Martin Wieland. Etwa zwei Dutzend Mitglieder wohnten der Generalversammlung bei. Franz Feilhauer wurde zum Ehrenobmann gewählt.

Armin Zwazl, Martin Wieland, Rudi Grubich, Peter Dorn, Branka Leitner, Herbert Auer, Angelika Beiglböck, Walter Seitz

| Verein Aktive Wirtschaft

„Der Verein stand an der Kippe, es wäre schade gewesen, ihn sterben zu lassen. Alleine schon wegen der Neunkirchner Einkaufstaler und der Rabattaktion des Neunerls“, erklärt Auer seine Beweggründe, das Amt zu übernehmen.

Obmann: Herbert Auer

Obmann-Stv.: Martin Wieland, Rudi Grubich

Kassierin: Angelika Beiglböck

Kassier-Stv.: Walter Seitz

Schriftführerin: Branka Leitner

Schriftführer-Stv.: Philipp Schabauer

Finanzbeirat: Steuerberater Peter Dorn

Kooptiert: Armin Zwazl Wirtschaftsstadtrat

Was er mit dem Verein in nächster Zeit vorhat, wie der Mitgliederschwund bekämpft werden soll und welche Neuigkeiten es sonst noch gibt, lest ihr in der kommenden Printausgabe der NÖN Neunkirchen.