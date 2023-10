Familienzuwachs für Neunkirchens „Winzerkönige“

Rund drei Hektar Weingärten, der Großteil davon in Schräglage, bewirtschaftet die Familie Fischer in der burgenländischen Region um Pöttelsdorf: 15 Prozent davon sind Weißwein-, der Rest Rotweinsorten. Ende September wurden die ersten Trauben gelesen. Etwas später als normal, „aber das war der späten Blüte durch Kälte und Nässe im Frühjahr geschuldet“, kennt Franz Fischer die Gründe für die Verschiebung.

Da die restlichen Tage von der Blüte bis zur Lese klimatisch aber außergewöhnlich gut verliefen, verspricht auch der heurige Tropfen ein ganz besonderer zu werden: „Die Qualität ist dieses Mal wirklich ganz hervorragend“, freut man sich in der Winzerfamilie. Auch über den Umstand, dass das Portfolio um zwei „Kinder“ Zuwachs bekommt. „Aufgrund der außerordentlich guten Qualität werden wir erstmals einen sortenreinen Blaufränkischen produzieren. Noch dazu 18 Monate im kleinen Eichenfass gereift“, verrät Markus Fischer erste Details. Und auch auf dem Rosé-Gebiet ist eine Innovation geplant: „Wir werden, passend zu unserem DAC-Gebiet, einen etwas kräftigeren Rosé probieren, quasi als Konkurrenz zur Provence“, so der Winzer mit Augenzwinkern.

Die beiden neuen Abfüllungen sollen im Frühjahr 2024 erstmals auf den Markt kommen und die herkömmlichen und bekannten Sorten wie den Schaumwein Secco, den Grünen Veltliner oder die Cuvée-Pött ergänzen. Auch bei letzterem, dem Flaggschiff des Hauses, gibt es Neuigkeiten: So soll in den kommenden Wochen die qualitativ hochwertige Reserve aus dem Jahr 2021 abgefüllt werden. Auch Expansionsgedanken ist das Weingut nicht abgeneigt: „Prinzipiell würden wir uns noch gerne ein bisschen vergrößern, aber aktuell ist es irrsinnig schwer, irgendwelche Flächen am Markt zu bekommen!“