Ternitzer Arzt in Australien: Zwischen OP-Tisch und Surfboard

Bevor Drobetz auswanderte, war er am Neunkirchner Krankenhaus als Oberarzt auf der Unfall-/Orthopädieabteilung tätig gewesen. Seinem Fachgebiet ist er auch in Down Under treu geblieben: Nach Stationen in den Kliniken in Mackay und Brisbane arbeitet er seit 2018 im „Lismore Base Hospital“ – einem 400-Betten-Haus im Distrikt New South Wales, wo der 56-Jährige als Direktor die Trauma-Chirurgie leitet. „Ich arbeite zwar aktuell so viel wie noch nie in meinem Leben, die Arbeit hat mir aber auch noch nie so viel Spaß gemacht“, plaudert er aus seinem Medizineralltag. Der große Vorteil der Klinik: Sie liegt in einer Traumgegend, „nahe der Küste und dahinter eine Landschaft wie in der südsteirischen Weinstraße. Das heißt jeder, der hier im Haus ist, will auch hier arbeiten und ist voll motiviert!“

Jedes Jahr in Krisengebieten im Einsatz

Spezialisiert hat sich der Ternitzer auf traumatische Veränderungen der Extremitäten. Zuletzt betreute er etwa einen Aborigine, dem durch einen Unfall elf Zentimeter vom Unterschenkel fehlten. „Ich operiere hier jeden Tag, im Jahr mache ich an die 700 Operationen“, so Drobetz, der sich neben seiner Ausbildung in Österreich, unter anderem bei dem legendären Neunkirchner Primar Ernst Kutscha-Lissberg, auch bei seinen regelmäßigen Einsätzen bei „Ärzte ohne Grenzen“ das notwendige Rüstzeug holt.

Auch bei ,,Ärzte ohne Grenzen" arbeitet Herwig Drobetz (2. v. l.) regelmäßig mit. Foto: privat

„Diese humanitären Einsätze mache ich jedes Jahr drei Monate, diese Möglichkeit habe ich mir bei meinem Dienstantritt hier ausbedungen!“ Sein bisher härtester Einsatz führte ihn nach Syrien: „Das war wirklich Hardcore. Wir hatten nur ein einziges Röntgengerät und haben Tag und Nacht durchoperiert. Nur schwerste Kriegsverletzungen.“ Sein Wissen gibt der Doppelstaatsbürger mittlerweile nicht nur als ordentlicher Professor an der Universität von Sydney, sondern auch an seinen Sohn Nik weiter. So wie seine Mutter Astrid und sein Vater Herwig wird auch der 22-Jährige Arzt und möchte dabei den Weg des Vaters einschlagen: „Wir haben im Rahmen der Ausbildung sogar schon gemeinsam operiert“, ist Drobetz auf seinen Sohn stolz.

Privathaus direkt am Strand

In seiner Freizeit verbringt Herwig Drobetz fast jede Minute auf dem Surfboard. Foto: privat

Dem beruflichen Alltag entflieht er gerne in seinem Haus, das direkt am Strand von Byron Bay liegt. Der Ort gilt als Surfer- und Hippie-Hochburg Australiens, und so ist es nicht weit hergeholt, dass der begeisterte Surfer nahezu jede freie Minute am Board im Meer verbringt. Und auch die Natur hat es dem Arzt als Ausgleich zum beruflichen Alltag angetan. Ein alter VW-Bus wurde zu einem Camper umgebaut. Mit seiner neuen Lebensgefährtin Lucy wird damit gerne das Outback bereist.

,,Rundum zufrieden" – bei der Aussicht direkt vor der Haustür kein Wunder. Foto: privat

„Eigentlich bin ich rundum glücklich“, schwärmt er vom Leben in Australien – von den guten Arbeitsbedingungen, dem entspannten Leben und der außerordentlich guten Bezahlung im Gesundheitswesen. Eine dauerhafte Rückkehr nach Österreich ist in der derzeitigen Situation für ihn kaum vorstellbar. „Ich versuche aber, zumindest einmal im Jahr für ein paar Tage in die alte Heimat zu kommen, um meine Eltern und Geschwister zu besuchen.“ So wie er es auch in der Vorwoche getan hat, bevor es nicht in die neue Heimat, sondern für sechs Wochen direkt in den Jemen geht. Logisch, wenn die „Ärzte ohne Grenzen“ rufen. Angst oder Sorgen hat Drobetz vor solchen Arbeitseinsätzen keine, „auch wenn dort in der Vorwoche erst drei Kollegen entführt wurden. Aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es erneut zu einer Entführung kommt, ist ja jetzt gering“, sagt er mit seinem für ihn typischen Humor. Und wenn die Sehnsucht nach der Heimat einmal zu groß wird, dann gibt es ja noch immer „The German Shop Down Under“, wo Almdudler oder Oetker-Pudding regelmäßig am Bestellzettel des Arztes zu finden sind.

Wie lange er seinen Job in Australien noch ausüben wird? „Als Chirurg musst du aufhören, wenn du abbaust. Die große Kunst ist es aber, diesen Zeitpunkt zu erkennen.“ Wenn der aber gekommen ist, dann wird man den „verlorenen Sohn“ auch wieder öfters in Ternitz antreffen. „Zumindest sechs Monate im Jahr möchte ich mich dann in Europa aufhalten!“ Wenn in Australien Winter ist.