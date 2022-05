Initiative: Ternitz hilft der Ukraine

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Wie man in gemeinschaftlicher Arbeit helfen kann, haben einige Organisationen aus dem Schwarzatal sowie Wien unter Beweis gestellt. In Zusammenarbeit mit dem Schwarzataler Socialclub, dem Wiener Allgemeinchirurgen Nikolai Korpan, dem Lions Club Wien Opera sowie dem Arbeiter-Samariterbund Ternitz-Pottschach organisierte man ein Rettungsfahrzeug, das in die ukrainische Stadt Kryvyj Rih gebracht wird.

Bereits zum zweiten Mal stellte Günther Schneider, Obmann des Socialclubs, eine solche Aktion auf die Beine. Doch dieses Mal ging dann alles schneller als geplant. „Wir wollten eigentlich mit dem Auto Medikamente in die Ukraine bringen. Da man aber nicht mehr weiß, wie lange man noch nach Kryvyi kann, schicken wir das Auto voraus“, erklärte Schneider. Unterstützt wird er dabei vom gebürtigen Ukrainer und Allgemeinchirurg Nikolai Korpan. Er bedankt sich beim ASBÖ Ternitz-Pottschach für das rasche Handeln: „Ihr habt die Aktion nicht schnell vorbereitet, sondern blitzschnell!“

Othmar Handl vom Lions Club betonte in seinen Worten, wie dramatisch die Situation in der Ukraine ist: „Sie haben überhaupt keine Desinfektionsmittel und brauchen Medikamente. Darum haben wir gesagt, dringend hin mit dem Auto! Auch wenn nicht alles da ist, was wir brauchen, Hauptsache das Auto ist da, den Rest können wir nachschicken.“

