Ukraine-Krieg: Solidaritätswelle in der Semmeringregion

Die derzeitige Lage in der Ukraine sorgt auch in der Gemeinde Semmering für betrübte Stimmung. Hier hat sich nämlich vor mehreren Jahren eine ukrainische Investorengruppe niedergelassen. Sie besitzen neben den Bergbahnen auch einige Hotels, darunter etwa das Panhans oder das Sporthotel, am Semmering.

Um der Heimat von Niederösterreich aus in dieser schweren Lage helfen zu können, organisiert Bergbahnen-Geschäftsführer Nazar Nydza in Zusammenarbeit mit der Gemeinde eine Spendenaktion.

Hilfsbereitschaft ist groß

Obwohl die Bürger erst seit kurzer Zeit wissen, dass es eine solche Aktion gibt, ist die Rückmeldung laut ÖVP-Bürgermeister Hermann Doppelreiter eine sehr große: "Die Menschen sind irrsinnig hilfsbereit. Sowohl wenn es um Hilfsgüter geht als auch bei medizinischen Artikeln."

Am Samstag soll, wenn alles nach Plan läuft, der erste Transport Richtung Ukraine starten. "Da wir in den Betrieben viele Mitarbeiter aus der Ukraine haben, kommen die Hilfsgüter auch wirklich dorthin, wo sie gebraucht werden", betont Doppelreiter. Eine zweite Lieferung mit Sachspenden sei ebenfalls schon in Planung: "Da müssen wir noch einige Details klären. Die ganze Aktion ist für uns natürlich auch ein großer logistischer Aufwand."

Was gebraucht wird:

Warme Kleidung, besonders für Frauen und Kinder

Decken

Matratzen

Schlafsäcke

Hygieneartikel

Die Sachspenden können bis 5. März zwischen 10 und 14 Uhr ins Sporthotel (Carolusstraße 10) gebracht werden.

