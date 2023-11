Neunkirchner Polizei sucht mit Videobild nach Scooterdieb

Ein 16-jähriger Jugendlicher hatte am 15. September gegen 7.30 Uhr seinen E-Scooter bei einem Radständer am Bahnhof abgestellt und anschließend mit einem Zahlenschloss versperrt. Als der Bursche am Nachmittag wieder zurückkehrte, war der Scooter wie vom Erdboden verschluckt. Bei der Überprüfung der Überwachungsvideos von Beamten der Polizeiinspektion Neunkirchen konnte der vermeintliche Dieb beobachtet werden, wie er gegen 10.15 Uhr den E-Scooter stahl.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt werden die Bilder der Videokamera veröffentlicht. Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, sind bei der Polizeiinspektion Neunkirchen unter der Telefonnummer 059133-3361 zu machen.