Der Mann ist seit Sonntagvormittag abgängig, bislang fehlt von ihm jede Spur, wie Stadtfeuerwehrkommandant Thomas Rauch gegenüber der NÖN sagt.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Gloggnitz-Stadt

Bekleidet war der Mann am Sonntag mit einer schwarzen Jogginghose mit grauen Streifen, einem roten Pullover sowie einem Rucksack in Orange. Um sachdienliche Hinweise an Feuerwehrkommandant Rauch (0676/6378861) oder an die Polizei (Notruf 133) wird gebeten.