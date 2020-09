Rund 130 Jobs bei bei Mayr-Melnhof gehen verloren .

Wegen Umstrukturierungsmaßnahmen werden am Standort von Mayr-Melnhof in Hirschwang a. d. Rax in Niederösterreich rund 130 Jobs wegfallen. Grund sei die Einstellung der Produktion auf der Kartonmaschine, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Zeitpunkt für den Schritt ist nach Angaben eines Sprechers offen, angepeilt wird eine Durchführung noch in diesem Jahr.