Bergrettung NÖ: Unterstützungseinsatz bei Waldbrandkatastrophe

Sowohl bei der Verteidigungsfront im Bereich Fuchslochgraben/Feuerschneise West, der Feuerschneise Ost bei Haaberg, als auch nach Bedarf im restlichen Katastrophengebiet ist die Bergrettung am heutigen Donnerstag mit rund 50 Mann aus ganz Niederösterreich sowie sieben Kraftfahrzeugen beim Waldbrand am Mittagsein im Einsatz. Nochmal so viele sind aus den Gebieten Süd, Mitte und West in Reservebereitschaft.